دائرة الأوقاف بالقدس: مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام مئات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت دائرة الأوقاف، حسبما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن "أكثر من 250 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وأدى العشرات منهم طقوسا تلمودية عند باب القطانين".



وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال تولت بأعداد كبيرة حماية المقتحمين وتوفير الأجواء المناسبة لأداء طقوسهم التلمودية العنصرية".



ووفق الوكالة، "عززت شرطة الاحتلال من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد".



ولفتت إلى أن "هذه الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى تأتي في سابع أيام عيد العرش، استجابة لدعوات جمعيات الهيكل المزعوم، لتكثيف الاقتحامات".