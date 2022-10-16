محافظ بنك اليابان المركزي: سنبقي على سياسة التيسير النقدي لتشجيع زيادة الأجور

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قال محافظ بنك اليابان المركزي كورودا هاروهيكو إن البنك سيبقي على سياسته النقدية المفرطة في التيسير من أجل دعم اقتصاد البلاد وتشجيع زيادة الأجور.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه)، اليوم الأحد، أن تصريحات كورودا جاءت خلال ندوة في العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس السبت، بمشاركة مسؤولين ماليين من بنوك مركزية ومنظمات دولية.

وأوضح كورودا أن البنك المركزي سوف يستمر في سياسة التيسير النقدي في ظل التوقعات بتراجع التضخم الأساسي في اليابان إلى أقل من 2% خلال العام المالي المقبل.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار الذي شهدته اليابان مؤخرا سيكون مؤقتا، لأنه ناجم بشكل رئيسي عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأشار كورودا إلى أن الوضع الاقتصادي لليابان يختلف عن الدول الغربية التي تسارع إلى رفع أسعار الفائدة.

وذكر أن الاقتصاد الأوروبي سجل ارتفاعا أكبر مما كان عليه قبل جائحة كورونا. وأضاف أن الاقتصاد الياباني لم يبلغ مثل تلك المستويات.

وأوضح كورودا أن اليابان لم تشهد بعد دورة اقتصادية إيجابية مصحوبة بزيادة في الأجور.