تعاون بين القومي البحوث وجامعة الجلالة في المجالات الأكاديمية والمهنية والتدريبية

وقع رئيس المركز القومي للبحوث الدكتور محمد محمود هاشم، بروتوكول تعاون مع القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية الدكتور محمد الشناوي، للعمل على إبرام اتفاقية تبادل وتعاون علمي وثقافي بين الجانبين، وذلك اتفاقا مع سياسة الدولة في النهوض بالبحث العلمي في كل المجالات.



وقال الدكتور محمد هاشم رئيس المركز، في تصريح اليوم الأحد، إن هذا التعاون جاء من منطلق حرص الجانبين على التعاون وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية لدى الطرفين، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين، وإعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة في مجالات مختلفة للاستفادة من مخرجاتها بما يخدم المجتمع والبيئة المصرية.



وأضاف أنه بموجب بروتوكول التعاون سيتم المشاركة في مشروعات بحثية مشتركة بين الجانبين إلى جانب تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، بالإضافة إلى أنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين.



وأوضح أن البرتوكول يستهدف كذلك تحديد التعاون المشترك في كل المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك ويشمل بالأخص الأبحاث والمشروعات المشتركة بما يتيح الاستفادة من التمويل المحلي والدولي، وأنشطة نقل التكنولوجيا بين الجامعة، والمركز من ناحية والصناعة من ناحية أخرى.



وأضاف أن مجالات التعاون بين الطرفين تشمل أيضا تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخبراء، في التعليم والتدريب في المراحل الدراسية وورش العمل وتنظيم الندوات والمؤتمرات.



وأكد هاشم أن جامعة الجلالة تعد من الجامعات الأهلية الرائدة التي تسعي دائماً إلى تقديم مستوى تعليمي متميز لجميع طلابها، من خلال اختيار أفضل أعضاء لهيئة التدريس بخبرات أكاديمية وعملية في كافة التخصصات والمجالات.



من جهته، قال الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إن نطاق التعاون وفقا للبروتوكول سيمتد ليشمل المجالات البحثية والعلمية، والاستفادة من الطاقات البشرية والمراكز البحثية والاستشارية لكلا الجانبين، مشيراً إلى أن جامعة الجلالة تتطلع إلى التعاون المثمر والمنتج مع المركز القومي للبحوث.



وأضاف أن جامعة الجلالة تسعى دائماً إلى تبادل الخبرات مع كافة المؤسسات العلمية والبحثية لفتح فرص جديدة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لسهولة التواصل والتبادل المعرفي في كافة المستويات بالإضافة إلى تجارب البحث العلمي المشتركة، وذلك لربط التعليم والدراسة بالتدريب العملي لتأهيل الطلاب لمتطلبات واحتياجات سوق العمل.



شهد توقيع البروتوكول الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز لشئون المشروعات البحثية، والدكتور حسين درويش نائب رئيس المركز للشئون الفنية، والدكتور أحمد هنو عميد مجال الفنون والتصميم بالجامعة، والدكتور إيهاب حسانين عميد مجال طب الأسنان، و الدكتورة رضوى حسن مدير برنامج علوم النانو بالجامعة.



جدير بالذكر أن جامعة الجلالة تعد إحدى الجامعات الأهلية الجديدة التي تم افتتاحها منذ عامين بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة التي تطبق نظاما تعليمياً عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.



كما تضم 4 مشروعات عملاقة وهي مستشفى الجلالة الجامعي الذي سيخدم المنطقة بأكملها، ومركز وقاعة مؤتمرات كبرى لاستقبال المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى سكن جامعي فندقي مما يجعلها منطقة جذب سياحي وتعليمي وعلاجي في ذات الوقت.