احتفى الكاتب الدكتور محمد أبو الغار، بصدور أحدث مؤلفاته «الملك فؤاد.. المثقف المستبد»، الصادر عن دار الشروق، متوقفًا عند جوانب متباينة في شخصية الملك فؤاد الأول، الذي جمع بين الاهتمام بإنشاء المؤسسات الثقافية وممارسات الحكم السلطوية.

وقال أبو الغار، عبر صفحته الشخصية، إن الملك فؤاد كان مختلفًا عن غيره من أفراد العائلة المالكة، باعتباره الوحيد الذي اهتم بالثقافة وإنشاء المؤسسات الثقافية، مشيرًا إلى دوره في إنشاء جامعة القاهرة ومعهد الموسيقى العربية، إلى جانب مؤسسات أخرى.

وفي المقابل، أشار أبو الغار إلى أن الملك فؤاد كان حاكمًا مستبدًا، أراد دستورًا يتوافق مع توجهاته، ولم يكن يرغب في وجود صحافة أو معارضة، كما اعتاد حل البرلمان المنتخب. وتطرق إلى واقعة سجن المفكر عباس محمود العقاد، بعدما كتب عن مبدأ خضوع الجميع للقانون، في إشارة إلى الملك فؤاد.

ووصف أبو الغار الكتاب بأنه محاولة لتقديم جانب منسي من تاريخ مصر.