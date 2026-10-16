السكرتيرة الصحفية لترامب تواجه تدقيقا بشأن مؤهلاتها القانونية

تعرضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كاتي زكريا لتدقيق بشأن مؤهلاتها المهنية عقب أول إيجاز صحفي اتسم بالارتباك وأثار تساؤلات حول مدى كفاءتها لهذا المنصب.

وشكك النقاد وبعض الخبراء القانونيين في استخدامها المتكرر لمصطلح "محامية"، قائلين إنه لا يوجد دليل على أنها حصلت على ترخيص لممارسة المحاماة في الولايات المتحدة على الإطلاق. وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن زكريا، وهي حليفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فشلت في اختبار نقابة المحامين في ولاية كاليفورنيا عام 2011.

ولم تتمكن عدة وسائل إعلام أمريكية من إيجاد دليل يثبت أن لديها رخصة لممارسة المحاماة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا يزال غير واضح ما إذا كان عملها أو استخدامها للقب قد انتهك أي قوانين، خاصة وأن منصبها الحالي في البيت الأبيض لايتطلب مؤهلاً قانونيا أو ترخيصا.

وقالت كاتي زكريا لصحيفة "نيويورك تايمز" بأنها طلبت المشورة بشأن الصفة المهنية التي تريد تعريف نفسها بها قبل ظهورها كمعلقة تلفزيونية؛ حيث نُصحت بتجنب استخدام مصطلح "محامية ممارسة"، في حين أُبلغت بأن وصف "قانونية" يعدّ مقبولا. ومع أن المصطلح الأول يقتضي بوضوح حيازة رخصة لمزاولة المهنة، بينما يطلق المصطلح الثاني أحيانا على خريجي كليات الحقوق عموما.

ومع ذلك، يشير خبراء القانون إلى أن هذا التوصيف قد يُعتبر بمثابة ادعاء لصفة مهنية وبالتالي قد يشكل انتهاكا للقانون. وكان ترامب قد أشار إليها بصفتها 'محامية ممارسة للمهنة' أثناء إعلان تعيينها.

وبعد المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء الماضي، وبينما كان ترامب يستعد لمغادرة البيت الأبيض، سأل أحد الصحفيين زكريا عن الولاية الأمريكية التي اجتازت فيها اختبار نقابة المحامين. فأجابت: "عندما انتقلت إلى الصين". وقالت لاحقا إنها فهمت السؤال بشكل خاطئ بسبب الضوضاء الصادرة عن المروحية الرئاسية.

وتحمل زكريا شهادة في القانون من جامعة بيبيردين، وعملت سابقاً في شركة محاماة بارزة في الصين. كما تضمنت سيرتها الذاتية شغلها منصب المستشارة العامة لمنظمة محافظة في كاليفورنيا.

وقد طلبت منظمتان غير ربحيتين من نقابة المحامين في كاليفورنيا التحقيق في ادعاءاتها وإمكانية ممارستها غير المصرح بها للمحاماة.

وأذكى هذا الجدل الشكوك المحيطة بتعيينها؛ ففي الإيجاز الصحفي يوم الثلاثاء، بدت زكريا مرتبكة في حديثها ويسيطر عليها التوتر، قبل أن تنهي الجلسة في أقل من 15 دقيقة. وذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' أن بعض حلفاء ترامب أنفسهم شككوا في كفاءتها لشغل هذا المنصب، ورغم ذلك، سارع ترامب والبيت الأبيض للدفاع عنها.