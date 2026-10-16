جامعة المنصورة تنظم ندوة تثقيفية احتفالًا بالذكرى الـ 53 لانتصارات أكتوبر بحضور المحافظ

نظمت جامعة المنصورة، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور شريف خاطر، ندوة تثقيفية احتفالًا بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، واستضافت خلالها البطل الربان عمر عز الدين، أحد أبطال عملية «الطريق إلى إيلات»، لاستعراض بطولات القوات المسلحة خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وما سطره أبطالها من ملاحم في التضحية والفداء والدفاع عن الوطن.



وقدم الحفل الإعلامي الدكتور مصطفى المنشاوي، واستُهل بالسلام الجمهوري، وتلاوة مسجلة للقرآن الكريم سبق إذاعتها عبر الإذاعة يوم النصر، وعرض فيلم «بانوراما أكتوبر».. وأدار الندوة عميد كلية السياحة والفنادق الدكتور محمد عبد اللطيف، حيث عُرض فيلم قصير يوثق مسيرة البطل الربان عمر عز الدين وبطولاته، أعقبه حوار تناول بطولات الضفادع البشرية والعمليات البحرية المصرية خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر.

وأكد محافظ الدقهلية أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل رمزًا للفخر والاعتزاز الوطني، وشاهدًا على قدرة المصريين على تحقيق المستحيل عندما تتوحد الإرادة وتخلص النوايا، مشيرًا إلى أنها تجسد أسمى معاني التضحية والانتماء والولاء للوطن، وتقدم للأجيال الجديدة نموذجًا في الإصرار والعمل من أجل رفعة مصر وتقدمها.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لرئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، مشيدًا بتنظيم الاحتفالية وبالدور العلمي والتعليمي والمجتمعي للجامعة، التي تمثل شريكًا أساسيًا للجهاز التنفيذي في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، مؤكدًا أن التعاون بين مؤسسات الدولة امتداد لروح أكتوبر التي جسدت وحدة الصف وتكامل الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية.

وفي كلمته، أكد رئيس الجامعة الدكتور شريف خاطر، أن انتصارات أكتوبر جسدت عبقرية التخطيط العسكري وشجاعة المقاتل المصري وتلاحم الشعب مع قواته المسلحة، ومهدت الطريق لاستعادة الأرض المصرية المحتلة وعودة سيناء إلى السيادة المصرية، موضحًا أن السادس من أكتوبر عام 1973 لم يكن مجرد عبور لقناة السويس، بل عبورًا من الانكسار إلى الثقة، ومن الانتظار إلى المبادرة، مؤكدًا أن الإرادة المقترنة بالعلم والتدريب والتخطيط قادرة على تغيير موازين المعركة وتحقيق النصر.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن النصر كان ثمرة تكامل مختلف أفرع القوات المسلحة، مستشهدًا ببطولات القوات الجوية في معركة المنصورة الجوية في 14 أكتوبر 1973، التي جسدت كفاءة الطيار المصري وقدرته على حماية سماء الوطن، إلى جانب دور القوات البحرية في تأمين السواحل والمياه الإقليمية ودعم العمليات العسكرية، وما حققته من نجاحات استراتيجية، من بينها إغراق المدمرة الإسرائيلية «إيلات» في 21 أكتوبر 1967.

وخلال الحوار، استعرض البطل الربان عمر عز الدين محطات من مسيرته العسكرية، موضحًا أن شغفه بالبحر وحبه للوطن دفعاه إلى الالتحاق بالكلية البحرية رغم قبوله في كلية الهندسة، مؤكدًا أن قيم الوطنية والكرامة والانتماء تمثل أساس بناء الإنسان المصري، وأن أبناء الوطن يجمعهم نسيج واحد من الشهامة والصفات النبيلة.

وتناول اللقاء بطولات الضفادع البشرية المصرية خلال حرب الاستنزاف والعمليات التي استهدفت الأهداف الإسرائيلية في ميناء إيلات، مستعرضًا سلسلة من العمليات الناجحة التي أكدت قدرة المقاتل المصري على تنفيذ مهام نوعية في ظروف بالغة الصعوبة، وحسن التخطيط واستخدام الإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف العسكرية.

كما ناقش المشاركون دور الفن والسينما في توثيق البطولات الوطنية وترسيخ الوعي بالتاريخ، من خلال استعراض تجربة فيلم «الطريق إلى إيلات»، إلى جانب أهمية العلم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير القدرات ومواجهة تحديات العصر، في ظل اعتماد الحروب الحديثة على التقنيات المتقدمة، ومنها الطائرات المسيّرة والصواريخ. وأكدت المناقشات أهمية الوحدة الوطنية بوصفها ركيزة أساسية لاستقرار الوطن وحمايته من محاولات بث الفرقة والتشكيك.

واختُتمت الندوة بتكريم البطل الربان عمر عز الدين، تقديرًا لبطولاته الوطنية ودوره في سجل العمليات البحرية المصرية، وما قدمه خلال اللقاء من شهادات استعرضت جوانب من تضحيات أبطال القوات المسلحة وبطولاتهم في الدفاع عن الوطن.