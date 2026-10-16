فولكس فاجن تدرس استدعاء آلاف السيارات الكهربائية في ألمانيا بسبب مشكلة في البطارية

تستعد شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن استدعاء عدة آلاف من السيارات الكهربائية في ألمانيا، بسبب وجود خلل في البطاريات ذات الجهد العالي.

وقال متحدث باسم الشركة تعليقا على تقرير لصحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية، فحوصات الجودة الداخلية أظهرت أن خلايا فردية في بطاريات الجهد العالي، والمستخدمة في بعض طرازات سيارات آي.دي لا تستوفي معايير الجودة المطلوبة، مضيفا أن السبب عيوب إنتاجية لدى موردين وأثرت على الإنتاج خلال فترة محدودة.

وقالت الشركة "في حالات نادرة، يمكن ان يؤدي هذا إلى إجهاد حراري في هذه البطاريات، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تشتعل النار في البطارية".

ووفقا لتقرير صحيفة هاندلسبلات، فإن الطرز المتأثرة بالعيب تشمل فولكس فاجن آي.دي3 وآي.دي4 وآي.دي 7 وآي.دي بوز، التي تم إنتاجها خلال الفترة من 2023 إلى 2025 إلى جانب السيارة كوبرا بورن.

ولم تكشف الشركة عن اسماء أي طرز في البداية.

وبحسب السلطات الألمانية فإن عملية الاستدعاء بدأت بالفعل في بريطانيا والولايات المتحدة، حيث تشمل أكثر من 22 الف سيارة آي.دي في الولايات المتحدة.

وبالنسبة لألمانيا والأسواق الأخرى، فإنه يجري الاستعداد لاستدعاء السيارات المعيبة، وسيتم البدء فيه خلال فترة قصيرة، بحسب المتحدث باسم فولكس فاجن.