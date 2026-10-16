تحركت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بشكل عاجل للتعامل مع هبوط أرضي بشارع مجد العرب عند تقاطعه مع شارع مسجد سيدي بشر، بنطاق حي المنتزه أول، بعدما كشفت المعاينة الميدانية أن الهبوط نجم عن تسريب بوصلات الصرف الصحي، فيما جرى تأمين الموقع وتيسير الحركة المرورية لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ووجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، فور وقوع الهبوط، الجهات التنفيذية المعنية بالانتقال إلى موقع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة، وسرعة تحديد أسباب الهبوط والتعامل معها، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع تعرض المارة والسيارات لأي مخاطر.

وكشفت المعاينة أن سبب الهبوط يرجع إلى وجود تسريب في بوصلات الصرف الصحي، حيث بدأت الفرق المختصة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعمال إصلاح التسريب، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة الموقع وضمان سلامته.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، فرضت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه أول كردونًا حول موقع الحفر، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين المنطقة والحد من مخاطر السقوط، إلى جانب تنفيذ أعمال ردم مؤقتة للحفرة لحين الانتهاء من الإصلاحات، مع الحرص على استمرار الحركة المرورية وعدم إغلاق الطريق.

وتواصل الأجهزة المعنية التنسيق الميداني ومتابعة الموقف أولًا بأول، للتأكد من تأمين الموقع ومتابعة أعمال الإصلاح وتحقيق السيولة المرورية، بما يضمن سلامة المواطنين والمارة والمترددين على المنطقة.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد لدى الأجهزة التنفيذية، وسرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، وتعزيز التنسيق بين الأحياء والجهات الخدمية وشركات المرافق، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين ورفع كفاءة المرافق العامة وانتظام الحركة المرورية بمختلف أنحاء المحافظة.