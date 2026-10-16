الاتحاد الأوروبي يدعو لتدابير جديدة لمواجهة العجز التجاري مع الصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى أدوات جديدة لمعالجة الاختلالات التجارية العالمية للتكتل بعد أن ارتفع عجزه التجاري إلى مليار يورو (12ر1 مليار دولار) يوميا.

ودعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية "إلى تحديث آليات الاتحاد بشكل عاجل واعتماد وسائل جديدة لمعالجة هذه الاختلالات بشكل أفضل"، وفقًا لبيان مشترك تم تبنيه يوم الخميس.

كما شجع القادة الذين اجتمعوا في بروكسل لعقد قمة للاتحاد الأوروبي المفوضية "على مواصلة المشاركة في حوارات توجيهية نحو النتائج".

وعلى الرغم من أن البيان لا يذكر الصين بشكل صريح، إلا أن الاتحاد الأوروبي اعتمد حتى الآن على الدبلوماسية والحوار مع بكين لإعادة التوازن إلى علاقاته التجارية بدلا من التعريفات الجمركية والقيود الأخرى.

وقبيل انعقاد القمة، أطلق المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرة مشتركة تطالب الاتحاد الأوروبي بتبني تدبيرين جديدين لحماية الأسواق؛ تهدف المقترحات إلى كبح الممارسات المشوهة للمنافسة، التي يريان أنها تقوض نمو الشركات الأوروبية وتعمق التبعية الاقتصادية للتكتل.

يهدف التدبير الأول إلى تنويع مصادر التوريد لضمان عدم اعتماد الشركات بشكل مفرط على أسواق دول بعينها. في حين يمثل التدبير الثاني إجراء يتيح استبعاد أي دولة من السوق الأوروبية الموحدة عبر آلية معجّلة.

والأسبوع الماضي، أعلن ماروش شيفوفيتش،المفوض الأوروبي للتجارة، عن خطط للحد من استيراد السيارات الهجينة إلى التكتل.

وتخضع شركات تصنيع السيارات الأوروبية لضغوط شديدة بسبب التصدير الضخم للسيارات الصينية الميسورة التكلفة، والتي تتنافس أيضا مع الطرز الأوروبية في السوق الصينية المحلية.