رئيس الصين يدعو بايدن إلى سياسة أمريكية عقلانية إزاء بلاده

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، عن أمله في أن يظهر نظيره الأمريكي جو بايدن "القيادة السياسية" لإعادة السياسة الأمريكية إزاء الصين إلى مسار "عقلاني وعملي".

وشدد بينج -خلال القمة الافتراضية مع بايدن- على أهمية الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، باعتبارها ثلاثة مبادئ في تطوير العلاقات الصينية-الأمريكية في العصر الجديد.

ودعا -وفق ما أوردته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، اليوم الثلاثاء- إلى احترام الأنظمة الاجتماعية ومسارات التنمية لكل من الصين والولايات المتحدة، واحترام المصالح الجوهرية، والشواغل الرئيسية لبعضهما البعض واحترام حق كل منهما في التنمية.

وقال: "نحن بحاجة إلى معاملة بعضنا البعض على قدم المساواة وإبقاء الخلافات تحت السيطرة والسعي إلى إيجاد أرضية مشتركة مع الاحتفاظ بالخلافات"، مشيرا إلى أنه مع مصالحهما المتداخلة بشدة، فإن الصين والولايات المتحدة ستستفيدان من التعاون وتخسران من المواجهة.

وبالحديث عن أزمة المناخ، قال الرئيس الصيني إنه من الممكن أن تصبح هذه الأزمة نقطة بارزة جديدة للتعاون بين الصين والولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بتايوان، قال إن الصين "ستضطر إلى اتخاذ إجراءات حازمة إذا ما استفزتنا القوات الانفصالية، من أجل استقلال تايوان أو دفعتنا إلى ذلك أو حتى تجاوزت الخط الأحمر".