أونروا: لا مكان آمن في غزة حتى مؤسسات الأمم المتحدة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني، اليوم، إنه لا يوجد مكان واحد آمن في قطاع غزة بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة.



وأضاف لازاريني، في تصريحات نقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية، أن "103 من العاملين بالأمم المتحدة قتلوا في القصف على قطاع غزة وعدد آخر لا يزال تحت الأنقاض".



وفيما يتعلق بالانتقادات بحق الوكالة بسبب مزاعم تعليم الكراهية، قال: "وكالتنا لا تعلم الكراهية في مدارسها كما جرى الترويج له أخيرا ضمن حملة ضد مدارس الأونروا"، مؤكداً أنه "من المؤسف أن تلجأ منظمة أممية إلى تسول الوقود كما تفعل وكالتنا حاليا".



وأضاف: نرفض الربط بين أي من العاملين في وكالتنا وما حدث في 7 أكتوبر.



وتابع: ما رأيته في قطاع غزة لن أنساه أبدا. أطفال غزة النازحون يكافحون للحصول على قليل من الطعام والماء. نحو 70% من سكان جنوب قطاع غزة لا يمكنهم الحصول على ماء نظيف.