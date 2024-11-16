مؤلف فهد البطل عن أول يوم تصوير: أوعدكم بمسلسل دمار بإذن الله

شارك المؤلف محمود حمدان جمهوره، صورًا من كواليس تصوير أول أيام مسلسله الرمضاني الجديد "فهد البطل"، الذي يلعب بطولته الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق "حمدان"، على الصور من كواليس التصوير: "بسم الله توكلنا علي الله، أول يوم تصوير مسلسل فهد البطل، نعدكم بمسلسل دمار بإذن الله، ارفعوا سقف التوقعات".

وتابع: "المسلسل إنتاج (سينرجي) تامر مرسي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، مكون من 30 حلقة ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية المليئة بالإثارة والتشويق".

وتقع أحداث المسلسل في سمالوط بمحافظة المنيا، ويجسد خلاله أحمد العوضي شخصية صنايعي رخام، ويحضر من الصعيد إلى القاهرة ويدخل في أزمات عديدة.

ويشارك في البطولة كل من، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرون.