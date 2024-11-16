«المجتمعات العمرانية» تطرح مناقصة على المقاولين لتنفيذ مشروعات بنية تحتية وسكنية بـ«مارينا ٨»

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية مناقصة على عدد من شركات المقاولات الكبرى لتنفيذ أعمال بنية تحتية وسكنية بالمرحلة الثانية لمشروع مارينا ٨.

وقالت مصادر مطلعة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الأعمال الجارى إسنادها لشركات المقاولات تقدر بحوالى ١٥ مليار جنيه وتتعلق بمشروعات مرافق وبنية تحتية ومشروعات سكنية بالمرحلة الثانية لمشروع مارينا ٨.

وتقع «مارينا ٨» على مساحة ٢٥٠ فدانا جنوب مركز مارينا العلمين السياحى وقامت هيئة المجتمعات العمرانية بإسناد مهام البيع والتسويق الخاصة بالمرحلة الثامنة من مشروع مارينا العلمين (M8) بالساحل الشمالى إلى الشركة السعودية المصرية للتعمير.

ويتكون المشروع من نماذج متعددة من الفيلات، والتوين والتاون هاوس، والشاليهات، والعمارات، إضافة إلى أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام، والمنشآت السكنية، والمسطحات الخضراء، والعناصر المائية المختلفة (حمامات سباحة ــ نوافير ــ ....) بمساحة إجمالية 250 فدانا، وتم تصميم المشروع بمناسيب متعددة بحيث تكون جميع الوحدات مطلة على البحيرة.

أن مشروع مارينا 8 على البحيرة الجديدة، جنوب مركز مارينا العلمين السياحى، يتكون من نماذج متعددة من الفيلات، والتوين والتاون هاوس، والشاليهات، والعمارات، إضافة إلى أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام، والمنشآت السكنية، والمسطحات الخضراء، والعناصر المائية المختلفة (حمامات سباحة ــ نوافير ــ ....) بمساحة إجمالية 250 فدانا، وتم تصميم المشروع بمناسيب متعددة بحيث تكون جميع الوحدات مطلة على البحيرة.

وتعمل وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على عودة مركز مارينا العلمين لمكانه المميز بين المناطق السياحية، باعتباره أهم وأشهر المقاصد السياحية بالساحل الشمالى، وذلك من خلال تنفيذ خطة طموحة لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية (شبكات المياه والصرف الصحى، والطرق والكبارى)، وتطوير مناطق الأسواق التجارية.