نجوم الفن يدعمون ابنة أشرف عبد الباقي في أولى تجاربها الإخراجية بفيلم «مين يصدق»

انطلق منذ قليل، عرض الفيلم المصري "مين يصدق؟"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم المخرجة زينة ابنة الفنان أشرف عبد الباقي بحضور العرض الأول للفيلم، أبرزهم: "الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة لبنى ونس التي يشارك ابنها يوسف عمر في بطولة الفيلم، والفنانة رانيا يوسف، والفنانة لبلبة، والفنانة عبير صبري، والفنان شريف منير، والفنان سليمان عيد، والإعلامية هالة سرحان، والإعلامية سهير جودة".



فيلم "مين يصدق؟" روائي تدور أحداثه حول "نادين" التي تتخلص من حالة الفراغ التي تعيشها، بالتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، الذي يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتشارك نادين باسم في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بالإضافة لحلقتين تلفزيونيتين.

كما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.