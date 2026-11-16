سول: المحكمة العليا تفصل بقضية تمرد رئيس الوزراء السابق الخميس المقبل

أعلنت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها ستصدر حكمها على رئيس الوزراء السابق هان دوك-سو في قضية التمرد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قبل انتهاء فترة توقيفه بيوم واحد.

وقالت المحكمة إن جلسة النطق بالحكم ستُعقد في الساعة الرابعة مساء يوم الخميس، أي قبل يوم واحد من الموعد المقرر لانتهاء مدة اعتقاله، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وكانت محكمة الاستئناف قد حكمت على رئيس الوزراء السابق بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة مساعدة الرئيس السابق يون سيوك-يول في فرض الأحكام العرفية عام 2024.