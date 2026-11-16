الاقتصاد الياباني يسجل انكماشا طفيفا مع ارتفاع أسعار النفط

انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1ر0% خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر ، متأثراً بتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع تكلفة واردات النفط.

وعلى أساس ربع سنوي، ظل الناتج المحلي الإجمالي لليابان، وهو مجموع السلع والخدمات في البلاد، ثابتًا بشكل أساسي، على الرغم من انكماشه من الناحية الفنية بنسبة أقل من 1ر0% ، وفقًا للبيانات الأولية التي أصدرها مكتب مجلس الوزراء الياباني اليوم الاثنين.

والمعدل السنوي هو ما كان سيكون عليه النمو أو الانكماش لو استمر لمدة عام.

حققت اليابان نموًا متواضعًا خلال الأرباع الثلاثة السابقة، في حين شهدت انكماشًا في الربع نفسه من العام الماضي. وكان بعض المحللين يتوقعون مستوى منخفضًا من النمو للربع الأخير.

وتضررت اليابان، التي تستورد كل احتياجاتها من النفط تقريبًا، بشدة من ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في إيران، وذلك عقب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الطريق الرئيسي لشحنات النفط.

ويزيد ضعف الين من مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة. ويجري تداول الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة عند حوالي 160 ينًا، بعد أن كان أقل من 115 ينًا قبل خمس سنوات.

وظلت الاستثمارات اليابانية قوية في الربع الثالث، بفضل الطلب القوي على المنتجات الرقمية. وسجل الاستثمار الخاص غير السكني نموًا سنويًّا بنسبة 8ر6% خلال هذا الربع.

وكان الإنفاق الاستهلاكي ضعيفًا بسبب عوامل مختلفة، منها سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأسعار، حيث انخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 1ر1% على أساس سنوي.

تحاول حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الدفع بمشاريع قوانين لتقليص الضرائب المفروضة على السلع الغذائية، غير أن تمريرها يظل محفوفاً بالشكوك نتيجة المخاوف المرتبطة بتضخم الدين العام وكيفية تعويض الإيرادات المفقودة.