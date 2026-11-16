مشرعة أسترالية فقدت ساقيها جراء هجوم بسيارة تغادر المستشفى

غادرت المشرعة الأسترالية هيلين هاينز المستشفى وبدأت مرحلة إعادة التأهيل، بعد أن تم بتر ساقيها إثر اصطدام سيارة بها في هجوم يُزعم أنه متعمد خارج مكتبها الانتخابي الشهر الماضي.

وقالت هاينز اليوم الاثنين في أول تصريح علني لها منذ وقوع الهجوم: "يسعدني جدًا أن أؤكد أنني انتقلت إلى مرحلة إعادة التأهيل في عملية تعافي، والتي ستستمر في ملبورن في المستقبل القريب".

وكانت هاينز، وهي نائبة مستقلة تمثل دائرة "إندي" الانتخابية، قد صدمتها سيارة دفع رباعي خارج مكتبها في وانجاراتا، شمال شرق ملبورن، في 19 أكتوبر ونُقلت جواً إلى مستشفى ألفريد في ملبورن وهي تعاني من إصابات خطيرة، وخضعت لعملية جراحية طارئة.

ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ أي من ساقيها. وقال زوجها في ذلك الوقت إنها تواجه طريقاً طويلاً نحو التعافي.

وقالت هاينز في البيان: "هذه لحظة إيجابية للغاية، وأنا ممتنة للرعاية المتخصصة والإنسانية التي تلقيتها في مستشفى ألفريد، وكذلك للرعاية التي أتلقاها حاليا في هذه المرحلة الجديدة."

وتابعت "أقدّر آلاف التمنيات الحارة والرسائل الداعمة من الناس في جميع أنحاء إندي، وفي جميع أنحاء أستراليا، وحول العالم. فهي تمنحني القوة وأنا أركز على هذه المرحلة التالية من التعافي".

وتزعم الشرطة أن الهجوم كان متعمدًا. ووجهت إلى السائق البالغ من العمر 43 عامًا تهم تشمل التسبب عمدًا في إصابات خطيرة وإيذاء موظف عام. ولا يزال قيد الاحتجاز، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في فبراير/شباط المقبل.