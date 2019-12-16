 نيكي يهبط 0.28% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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نيكي يهبط 0.28% في بداية التعامل بطوكيو

امرأة تحمل مظلة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز
امرأة تحمل مظلة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 2:19 ص | آخر تحديث : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 2:19 ص

هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.

وتراجع نيكي 0.28 في المئة إلى 23955.20 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12 في المئة إلى 1737.86 نقطة.


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