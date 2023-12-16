أعلن التلفزيون الرسمي الكويتي، اليوم السبت، عن وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عاماً.

وكان التلفزيون الكويتي، قد قطع برامجه المعتادة عند الـ12:30 تقريبًا "بالتوقيت المحلي" من ظهر يوم السبت؛ ليذيع آيات من القرآن الكريم، في دلالةٍ تُشير عادةً إلى وفاة شخصية كبيرة من الأسرة الحاكمة، قبل أن يُذاع البيان بعد نحو نصف ساعة من ذلك.

وتلا ‏وزير شئون الديوان الأميري بيان نعيه، وجاء به: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وتعرض أمير الكويت الراحل لتراجع في حالته الصحية، ليدخل على إثر ذلك المستشفى لتلقي الرعاية وإجراء الفحوصات اللازمة.

- ميلاد في قصر الحكم

وولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في يونيو عام 1937 في مدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950.

- عهد قصير

تعد فترة حكم الأمير نواف الصباح قصيرة مقارنة بمن سبقه، حيث تولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم أميراً لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020، وكان قد تولى ولاية العهد بتاريخ 20 فبراير 2006.

وبدأ الأمير الراحل رحلته في العمل السياسي قبل نحو 60 عاما، في فبراير 1962، عندما تولى منصب محافظ حولي، حيث تمكن من تحويل المحافظة التي كانت عبارة عن قرية إلى مدينة حضارية وسكنية وتجارية تعج بالنشاط التجاري والاقتصادي، وتولى مسئولية محافظة حولي لمدة 16 عاما، وفقا لصحيفة السبق.

- مهمة الأمن بالدخل والخارج

ومع تولي والده الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح لإمارة الكويت في مارس 1978، تولى الشيخ نواف حقيبة وزارة الداخلية خلفا للأمير الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، الذي تولى منصب ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء في بداية العهد الجديد.

وبعد سنوات من توليه حقيبة الداخلية، تولى الشيخ نواف منصب وزير الدفاع في يناير 1988، حيث طور العمل بشقيه العسكري والمدني، وعمل على تحديث وتطوير معسكرات وزارة الدفاع، ومدها بمختلف الأسلحة والآليات الحديثة لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من المخاطر الخارجية.

- ولاية العهد

وسمي الشيخ نواف وليا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 أخاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي في سبتمبر 2020.