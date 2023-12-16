خبير نقل بحري: مصر لن تتأثر من تعليق بعض الشركات مرور سفنها في البحر الأحمر

قال الربان منتصر السكري، الخبير الدولي في النقل البحري، إن مصر لن تتأثر بما يحدث في البحر الأحمر، وذلك على ضوء قرار شركتي «ميرسك» الدنماركية و«هاباغ لويد» الألمانية للنقل البحري، الجمعة، تعليق مرور سفنهما في البحر الأحمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن التأثير لحظي مرتبط بتحصيل رسوم عبور السفن بعد أسبوعين أو ثلاثة، بعد حل مشكلة البحر الأحمر وخليج باب المندب.

وأوضح أن «الشركتين الأحنبيتين قررتا تعليق مرور سفنهما في البحر الأحمر؛ بسبب زيادة شركات التأمين على السفن والبضائع لأسعارها في وقت الحروب والمخاطر بنسب تصل إلى 70% في قيمة العبور فقط».

ونوه بأن «الأمر يؤثر على النوالين المنقولة»، قائلًا إن «الشركات تضطر في تلك الحالة لتخزين البضائع في الموانئ الخاصة بالتصدير، لحين حل المشكلة وزيادة عدد السفن الناقلة للبضائع».

ولفت الخبير البحري إلى أن الشركات المالكة للسفن تقرر في وقت الحروب عدم نقل البضاعة؛ منعًا للتعرض للخسارة، منوهًا في الوقت نفسه، أن الأمر يؤثر بشكل سلبي على سلاسل الإمداد، خاصة أن تلك السفن تنقل قطع غيار سيارات ومستلزمات الإنتاج للأدوية والملابس وغيرها للدول الأوروبية.

وأعلنت شركتا «ميرسك» الدنماركية و«هاباغ لويد» الألمانية للنقل البحري، الجمعة، تعليق مرور سفنهما في البحر الأحمر، في ظل هجمات ينفذها الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في غزة.