سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بسبب عدم اختيار الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، ضمن قائمة أفضل اللاعبين في قارة أفريقيا.

وغاب محمد صلاح عن قائمة أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2024، والتي يتم منحها من قبل «كاف».

وقال عماد متعب في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «ظلم كبير بعدم وجود لعدم وجود محمد صلاح في القائمة، بعدما ترشح أكثر من مرة على الجائزة في وقت سابق».

وأضاف: «محمد صلاح حقق إنجازات لا يوجد لاعب عربي قادر على منافسته في الفترة الحالية، لذلك يجب على المسؤولين بالاتحاد الأفريقي مراجعة أسس الاختيار».

وتابع: «نتمنى أن يفوز أشرف حكيمي بالجائزة بصفته لاعب عربي».

ومن المقرر أن تقام مراسم توزيع حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» للأفضل في أفريقيا 2024، مساء اليوم الإثنين، بمدينة مراكش بالمغرب.