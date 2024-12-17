جالطة سراي يفوز على طرابزون سبور ويعزز صدارته للدوري التركي

حقق جالطة سراي فوزا مثيرا على ضيفه طرابزون سبور 4/3، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري التركي لكرة القدم.

ورفع جالطة سراي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الأول، بفارق ست نقاط عن فناربخشة صاحب المركز الثاني، وبفارق 12 نقطة عن سامسون سبور في المركز الثالث.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد طرابزون سبور عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم جالطة سراي في الدقيقة الثامنة عن طريق دريس ميرتينز، قبل أن يدرك أوزان توفان التعادل لطرابزون سبور في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 29 سجل يونس أكجون الهدف الثاني لجالطة سراي، لكن طرابزون عادل مجددا عن طريق سيمون بانزا في الدقيقة 51، وبعده بأربع دقائق سجل توفان الهدف الثاني له والثالث لطرابزون.

وعاد جالطة سراي للتسجيل في الدقيقة 66 من ضربة جزاء نفذها ميتشي باتشوايي بنجاح، ثم تكفل علي شاهين يلماز، لاعب طرابزون سبور، بتسجيل هدف الفوز لجالطة سراي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.