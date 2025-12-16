السعودية تعوم أولى سفن مشروع طويق القتالية بالولايات المتحدة

عوّمت القوات البحرية السعودية، اليوم الثلاثاء، سفينة "جلالة الملك سعود"، أولى سفن مشروع "طويق"، الذي يتضمن بناء أربع سفن قتالية متعددة المهمات، وذلك في ولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد رئيس أركان القوات البحرية السعودية، الفريق الركن محمد الغريبي، مراسم التعويم بحضور عدد من كبار الضباط والمسئولين من الجانبين السعودي والأمريكي، إلى جانب ممثلين عن شركتي "لوكهيد مارت" للصناعات الدفاعية والعسكرية، و"فينكانتيري" المتخصصة في بناء السفن العسكرية والبحرية المتقدمة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء

وأعرب الغريبي، عن سعادته بتعويم سفينة "جلالة الملك سعود"، مشيداً بالدعم الذي تحظى به القوات المسلحة بشكل عام، والقوات البحرية على وجه الخصوص، من القيادة السعودية، ما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالي التحديث والتطوير.

وأوضح أن مشروع "طويق" يُعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية في مسيرة تطوير القوات البحرية، ويعكس توجه المملكة نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية، تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج متقدمة للتدريب والتأهيل.

وأشار إلى أن المشروع يسهم في تعزيز جاهزية القوات البحرية لحماية المصالح الاستراتيجية للمملكة، وتأمين الممرات البحرية الحيوية، لافتاً إلى أن سفن "طويق" مزودة بمنظومات قتالية متطورة تتيح لها تنفيذ مختلف المهام البحرية، والتعامل مع الأهداف الجوية والسطحية وتحت السطحية.

وأضاف أن المشروع يشمل كذلك تطوير قاعدة الملك عبد العزيز البحرية في الجبيل، وإنشاء مرافق متقدمة للصيانة والتدريب، بما يدعم رفع كفاءة التشغيل واستدامة الجاهزية القتالية للقوات البحرية.

ويجسد مشروع "طويق" مستوى التعاون السعودي الأمريكي في المجالات الدفاعية والتقنية، ودعم جهود توطين الصناعات العسكرية البحرية بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية والهيئة العامة للتطوير الدفاعي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يعزز القدرات الوطنية في التصنيع البحري، ويسهم في بناء قاعدة صناعية دفاعية مستدامة تدعم منظومة الأمن البحري للمملكة.

ومشروع "طويق" هو أحد المشاريع الرئيسية لتطوير القوات البحرية الملكية السعودية، ويتضمن أربع سفن قتالية متعددة المهام، ستسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات البحرية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الاستراتيجية والحيوية للمملكة.