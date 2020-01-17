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عيٌن البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، محامية إيطالية في منصب رفيع المستوى بالقسم الدبلوماسي لدولة الفاتيكان، مدعما بذلك سيرته كأكثر الباباوات تطورا في التاريخ.

وعهد البابا لـ"فرانشيسكا دي جيونوفاني" بمنصب وكيل وزارة في قسم العلاقات الخارجية وهو إحدى أذرع الكنيسة الكاثوليكية الذي يديرالعلاقات الخارجية لدولة الفاتيكان، وذلك وفقا لبيان نشرته إحدى المنصات الإعلامية الرسمية للكنيسة الكاثوليكية وفقا لـ"سي إن إن".

وأشار البيان إلى أن "جيونوفاني" هي أول امرأة تتولى ذلك المنصب.

وتسمح الكنيسة الكاثوليكية على مدار تاريخها برسامة الرجال فقط؛ ليصبحوا قساوسة كما تعطي "بيروقراطية الفاتيكان" السيادة العليا للرجال في أغلب المناصب.

ووفقا للموقع التابع للفاتيكان تقول جيونوفاني: "اتخذ البابا قرارا غير مسبوق وأعتقد بشكل شخصي أنه مؤشر للالتفات للمرأة"، واستطردت: "لكن المسؤولية مرتبطة بالمنصب وليس بكوني امرأة".

وأضافت جيونوفاني: "تفاجأت بقرار تعييني في ذاك المنصب، فلم أتوقع على الإطلاق أن يعهد إلي البابا بمنصب مثل هذا".

وولدت جيونوفاني في باليرمو على الساحل الجنوبي لجزية صقلية الإيطالية وتحمل شهادة في القانون وقد عملت لمدة 27 عاما في سكرتارية الدولة، كما عملت مع اللاجئين والمهاجرين والقانون الدولي لحقوق الإنسان وشؤون المرأة.

وكان البابا فرانسيس، استنكر مظاهر العنف ضد المرأة، وذلك في الخطبة التي ألقاها في رأس السنة هذا العام، قائلا: "كل خطوة نحو المرأة هي خطوة نحو الإنسانية ككل"، مؤكدًا ضرورة تضمين المرأة في عملية صنع القرارات.