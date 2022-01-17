 مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في أعمال شغب في سجن بجمهورية الدومينيكان - بوابة الشروق
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مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في أعمال شغب في سجن بجمهورية الدومينيكان

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 17 يناير 2022 - 1:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2022 - 1:03 ص

لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص حتفهم في أعمال شغب في سجن بجمهورية الدومينيكان صباح اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "ليستين دياريو" نقلا عن إدارة السجن أن تسعة نزلاء آخرين أُصِيْبُوا في الاشتباكات العنيفة التي وقعت في السجن الواقع بالقرب من العاصمة سانتو دومينجو.

وتم نقل ستة من المصابين إلى المستشفى حيث يعانون من إصابات بطلقات الرصاص وطعنات.

يذكر أن مركز لا فيكتوريا للاعتقال يضم قرابة 7200 سجين.

ولم يتضح بعد ما الذي أدى إلى وقوع أعمال الشغب. وكان ضحايا الاشتباكات يقضون عقوبة السجن لحيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة وتهريب المخدرات.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من السجون في أمريكا اللاتينية تكتظ بالنزلاء وتسيطر عليها عصابات إجرامية. وقد أدت المصادمات العنيفة بين العصابات المتناحرة إلى وقوع مصابين وقتلى بشكل متكرر.

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