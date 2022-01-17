فيفا يقرر إلغاء البطاقات الصفراء للمنتخبات المشاركة في الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلغاء كافة البطاقات الصفراء التي تم إشهارها خلال تصفيات كأس العالم، وذلك قبل إقامة الملحق الفاصل الأوروبي المؤهل للمونديال في مارس المقبل.

وطالب ستيف كلارك المدير الفني لمنتخب اسكتلندا وروبرت بيج المدير الفني لمنتخب ويلز بإلغاء البطاقات الصفراء، بعد تأهل فريقيهما إلى الملحق الفاصل للمونديال في نوفمبر الماضي.

وقرر فيفا إصدار عفوا عن البطاقات الصفراء لكل المنتخبات الأوروبية الـ12 المشاركة في الملحق الفاصل.

وقال متحدث باسم الاتحاد الويلزي لكرة القدم "عقب تقديم طلب للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر فيفا إلغاء كافة البطاقات الصفراء التي لم يعقبها حالة طرد، وذلك خلال الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022".

وكان بيج قد ساند طلب كلارك في نوفمبر الماضي بشأن إلغاء البطاقات الصفراء، ونقلت عنه وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) قوله "أساند ذلك تماما بالطبع".