الهلال الأحمر: لدينا 30 ألف متطوع في 27 فرعا بجميع المحافظات

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الجمعية تعتبر الأقدم في مصر وعمرها أكثر من 100 عام، وتعمل في مجال إدارة الأزمات والكوارث.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن الجمعية لها دور كبير في الحروب التي خاضتها مصر، وثم جهودها في أزمة كورونا والتوعية الصحية للمصريين والمهاجرين، مشيرًا إلى أن هناك 30 ألف متطوع في 27 فرعًا على مستوى الجمهورية.

وأضاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى توجيهات بمساعدة الدول في الأزمات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية رائدة في تقديم المساعدة ومثال للانسانية ومساعدة الدول الشقيقة على مستوى المنطقة والعالم.

واستكمل، أنه تم الدفع بفريق طبي وقت انتهاء وقف النار تضامنا لفلسطين وشعبها، وذلك بجانب الدخول إلى قطاع غزة أثناء الحرب بتكليف من الدولة المصرية لمساعدة الأشقاء في فلسطين.

