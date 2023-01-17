وزير الخارجية الإماراتي يطلق شعار مؤتمر الأطراف COP28

أطلق وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الشعار الرسمي والهوية البصرية الخاصة بالدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والتي ستعقد في دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الثلاثاء، جاء التصميم في شكل كروي باللونين الأخضر الفاتح والداكن، ويتضمن مجموعة من الرموز المتنوعة المتعلقة بالعمل المناخي، مثل الإنسان وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وعناصر من الحياة البرية والطبيعة، وكلها متضمنة داخل شكل كرة أرضية.



وتعكس تلك العناصر مجتمعةً ثروة الموارد الطبيعية والتكنولوجيا البشرية، وتؤكد على ضرورة الابتكار في جميع القطاعات لتحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة الشاملة.



ويُعد التصميم إشارة إلى المجتمع الدولي بضرورة توحيد الجهود وتضافرها لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة، والمضي قُدماً في مسارٍ يحتوي الجميع، للوفاء بالالتزامات المناخية العالمية بصورة تعاونية وعمل عالمي مشترك.



ويؤكد الشعار على الرسائل الأساسية لمؤتمر الأطراف COP28، بأنه سيكون مؤتمراً للتعاون وتضافر الجهود ومد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب، واحتواء القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع العلمي، والمجتمع المدني، والنساء، والشباب، حيث تم تمثيل جميع تلك الفئات ضمن الرموز المتنوعة الموجودة في الهوية البصرية.



كما يعزز الشعار التأكيد على نهج مؤتمر الأطراف COP28 في أن يكون عمليّاً يشمل ويحتوي الجميع، ويرتقي بالطموحات، لينتقل بالعالم من وضع الأهداف إلى تنفيذها بشأن موضوعات التخفيف، والتكيّف، والتمويل، والخسائر والأضرار.



وتعليقاً على الشعار الجديد، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28: «نعيش في عالم واحد، عالم نحتاج فيه إلى التعاون والعمل الشامل والتكاملي، لتحقيق نقلة نوعية في التقدم نحو أهداف اتفاق باريس. ووفق توجيه ورؤية القيادة، سنحرص على أن يركز مؤتمر الأطراف COP28 على التعاون والعمل وتضافر الجهود ومد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب، إضافة إلى تطبيق نهج عدم ترك أي أحد خلف الركب».



وأوضح أن الإمارات ستعمل خلال المؤتمر على توفيق الآراء، والسعي إلى تحقيق إجماع عالمي، حتى تتمكن من تحقيق التقدم ورفع سقف الطموح المناخي، والانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها.



وسيتم استخدام الشعار الجديد والهوية البصرية في كل المواد المتعلقة بمؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات، بما في ذلك الموقع الإلكتروني للمؤتمر، الذي تم إطلاقه حديثاً، وكذلك في موقع الفعاليات في مدينة إكسبو دبي.



وفي وقت سابق من شهر يناير، أعلنت دولة الإمارات عن تكليف فريق قيادي لمؤتمر الأطراف COP28 سيعمل عن قرب مع الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27، والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لدعم جدول أعمال شامل ومتكامل لهذا الحدث المناخي العالمي.



وتتطلع دولة الإمارات إلى استقبال العالم في مؤتمر الأطراف COP28 والعمل مع الأطراف المعنية كافة، لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة للجميع، لتكون إرثاً يمنح الأمل للأجيال القادمة.





