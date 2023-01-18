صحة قنا: غلق 5 منشآت طبية خاصة لعدم ترخيصها

وجه الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور مصطفى فؤاد بعمل مرور مكثف على المنشآت الطبية بالمحافظة لضبط العمل بها.

وقام كل من الدكتور خالد همام والدكتور محمد عماد، مساعدي مدير إدارة العلاج الحر بديوان عام مديرية الشئون الصحية بقنا، اليوم، بالمرور العشوائي على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمدينة قنا، وتم تحرير 5 محاضر غلق وتشميع لهذه المنشآت، لفتحها بدون ترخيص.



وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى تحرير 6 إنذارات لمنشآت طبية أخري لعدم تجديد عقد النفايات وعدم تواجد السجل البيئي، وعقد تداول النفايات على أن يتم تلافي هذه المخالفات خلال 15 يوما من تاريخه.