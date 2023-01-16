بيراميدز يكشف سبب عدم طلبه حكاما أجانب لمباراته أمام الزمالك بكأس مصر

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، سبب عدم طلب إدارة ناديه حكاما أجانب لمباراة الزمالك في كأس مصر، مثلما حدث في مباراة الأهلي الأخيرة بالدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد خسر أمام نظيره بيراميدز بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة مساء أمس الإثنين، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

وقال سعيد في تصريحات تليفزيونية: ««فوزنا على الزمالك خطوة مهمة و جديدة للإقتراب من تحقيق لقب بطولة كأس مصر».

وأضاف: «خسارتنا في نهائي الكأس مرتين سابقتين لايعني خسارتنا للنهائي الثالث، ولا أعلم سبب غياب الروح عن بيراميدز في المباريات الماضية».

وتابع: «الروح المتواجدة بين اللاعبين في مباراة الزمالك، كانت سببا في تحقيق الفوز ونسعى لمواصلة الانتصارات خلال الفترة القادمة للمنافسة على جميع البطولات».

وأتم: «بيراميدز طلب حكام أجانب لمباراته مع الأهلي ولم يطلب لمباراته مع الزمالك، ومحمود البنا من أحسن الحكام في مصر، وميزته إنه معندهوش حسابات وكان مريح بالنسبة لنا، وطلبنا قبل كده حكام أجانب لماتشاتنا مع الزمالك».