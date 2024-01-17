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هيئة بريطانية تعلن عن حادث بحري جديد جنوب شرق عدن

آية صلاح
نشر في: الأربعاء 17 يناير 2024 - 9:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يناير 2024 - 9:50 م

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، تلقيها تقرير عن حادث على بعد 60 ميلا بحريا جنوب شرق عدن في اليمن.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه تم الإبلاغ عن استهداف طائرة مسيرة لسفينة، لافتة إلى نشوب حريق على متن السفينة قبل إطفائه لاحقا.

يأتي هذا الحادث بعد ساعات من إعلان واشنطن تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية" على خلفية هجماتها في البحر الأحمر.

وتعليقاً على القرار، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن قرار إدراج جماعة الحوثي ضمن قائمة الجماعات الإرهابية يدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً.

ووفقا بيان للبيت الأبيض، إنه إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة مباشرة تقييم تصنيفهم "تنظيماً إرهابياً أجنبياً"

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