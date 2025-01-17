ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يجب أن ينتهي قبل تنصيبي

قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة يجب أن يتم الانتهاء منه قبل تنصيبه يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أن مشاركته كانت حاسمة في المفاوضات.

وأضاف في مقابلة بودكاست مع دان بونجينو: "لقد غيرنا مسار الأمور بسرعة، وبصراحة، يجب الانتهاء منها قبل أن أتولى منصب الرئيس". كما قال: "لقد تصافحنا ووقعنا بعض الوثائق، لكن يجب أن يتم الأمر".

واتهم ترامب الرئيس بايدن بعدم القيام بأي شيء في هذا الصدد، قائلا:"أنا لا أبحث عن الفضل. أريد أن أخرج هؤلاء الناس"، وأضاف "يجب أن نخرجهم".

ومن المتوقع أن يبدأ وقف إطلاق النار يوم الأحد، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن "أزمة في اللحظات الأخيرة" مع حماس تعرقل موافقة حكومته.