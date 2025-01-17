صفقة هجومية جديدة تزاحم زيزو على الانضمام للاتفاق

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن نادي الاتفاق السعودي، يسعى لضم لاعباً جديداً في مركز الجناح، بخلاف مساعيه للتعاقد مع أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الاتفاق تقدم بعرض إلى نظيره النصر من أجل التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا جناح الفريق.

ويلعب تاليسكا في مركز الجناح الأيمن، وهو نفس المركز الذي يتألق فيه زيزو مع الزمالك، بينما يسعى الاتفاق لاستغلال رغبة الاتفاق في التخلص من لاعبه البرازيلي هذا الشتاء.

وسجل تاليسكا 18 أهداف في 19 مشاركة مع الفريق هذا الموسم بكل البطولات، بينما يطلب الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر التعاقد مع مهاجم جديد لدعم صفوف العالمي.

يذكر أن زيزو ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، فيما لم يتوصل لاتفاق بشأن تجديد تعاقده مع النادي.