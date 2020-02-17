الإندبندنت: واشنطن توجه تهديدا خفيا لبوريس جونسون بشأن قراره بالتعامل مع هواوي

كشفت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية اليوم الاثنين النقاب عن أن السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد جرينيل وجه تهديدًا خفيًا لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتعلق بقراره السماح لشركة هواوي الصينية للاتصالات ببناء شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول..قائلًا إن هذا من شأنه أن يهدد تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أمريكا وبريطانيا.

ونقلت الصحيفة - في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني - عن جرينيل تحذيره دول العالم ، خلال كلمة له بمؤتمر ميونخ للأمن الذي اختتم أعماله أمس الأحد، من السير على خطى بريطانيا وذلك بالتزامن مع نظر ألمانيا في موقفها من إتاحة وصول هواوي إلى شبكاتها.

وكانت بريطانيا قد اتخذت قرارًا بمنح شركة هواوي دورا محدودا في بناء شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول، رغم حث الإدارة الأمريكية الدول على عدم التعامل مع الشركة الصينية التي تعتبرها واشنطن تشكل تهديدًا أمنيًا.

وأفادت تقارير نقلتها (الإندبندنت) بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان غاضبًا خلال اتصال هاتفي أجراه مع جونسون فور إعطاء شركة هواوي الضوء الأخضر لبناء عناصر غير أساسية في شبكة هاتف المحمول في بريطانيا.

وفي هذا الصدد، أشارت الصحيفة إلى أن جونسون ألغى خططه لزيارته الأولى الى واشنطن كرئيس وزراء بريطانيا والتي كان من المقرر أن يقوم بها في فصل الربيع وذلك بسبب ارتفاع حدة التوترات مع ترامب.

وردًا على سؤال طرح على متحدث باسم جونسون عما إذا كان سبب إلغاء الزيارة هو تعامل بريطانيا مع هواوي، قال "إن رئيس الوزراء سيظل على تواصل مع الإدارة الأمريكية.. ويهتم في الوقت الراهن بالمضي قدمًا في الأجندة المحلية للحكومة والعمل على تقديم الخدمات للشعب البريطاني".

ومن جهته، أصر جونسون على أن بناء الشبكة مع الشركة الصينية يمكن أن يتم بدون تهديد التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة ودول أخرى عضو في تحالف العيون الخمس الذي يضم كندا وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا وأمريكا.