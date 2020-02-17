قال رئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات، الدكتور يحيى الشمالي، إن الإتحاد يخدم كل ما يتعلق بمجال الصناعة من إيجاد الفرص والاستشارات وتدريب الكوادر وتهيئة السوق للانطلاق بشكل متطور.

وأوضح«الشمالي»، أثناء حواره لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «Cbc»، مساء أمس اللاحد، أنه تم البدء في فكرة المنصة الإلكترونية منذ عامين، مؤكدًا انطلاقها قريبًا، بـ7 لغات، بالإضافة إلى اللغة العربية؛ وذلك يهدف إلى تغطية السوق العالمي، وعلى مستوى يواكب موقع كـ«الأمازون»، ولكن بشكل موسع ويهتم بالتصنيع.

وأضاف أن الفكرة لاقت تأييدًا من وزراء الصناعة العرب، وأن هناك تنسيق مع وزيرة الصناعة لعمل بروتوكول، لافتًا إلى وجود الاتفاقيات في الأساس وأن الخلل كان بسبب النقص المعلوماتي.

وأوضح أن أي منتج في الوطن العربي إذا تجاوزت عملية تصنيعه محليًا نسبة 60:70 % يتم إعفاءه من الجمارك، مضيفًا أن انعدام التبادل المعلوماتي بين رجال الأعمال وأصحاب المصانع أدى إلى عدم التفعيل ذلك؛ لأنه غير واضح بالنسبة لهم.

واستطرد: «لو تم الاطلاع على بعض الاحصائيات، فسنجد جميع الصناعات موجودة ومتوفرة وممكن تغطي الحاجة وتحقق الاكتفاء الذاتي من الصناعة في الوطن العربي والتصدير أيضًا للخارج».

وكشف رئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات، يحيى الشمالي، عن اعتزام الاتحاد إطلاق منصة إلكترونية، بهدف دعم الشركات المصدرة وتحفيز التصدير.