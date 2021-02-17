وزير الخارجية الصومالي في أول حوار لصحيفة عربية: القرن الاإفريقي يشهد تحولات استراتيجية تبشر بحقبة جديدة

ــ محمد عبدالرزاق لـ«الشروق»: نعتزم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الربع الأول من العام الحالي.. وقوات الأمن الصومالية نجحت في تحرير وإعادة الاستقرار لمناطق كانت تخضع لسيطرة حركة الشباب الإرهابية

البعثات الأزهرية في الصومال تلعب دورا في نشر العلم والتعاليم الصحيحة للدين الإسلامي.. ونتطلع لمزيد من الدعم المصري

أكد وزير الخارجية الصومالى محمد عبدالرزاق، أن العلاقات بين الصومال ومصر تاريخية تتسم بالقوة والمتانة، مشيرا إلى وجود آفاق عديدة للتعاون فى شتى المجالات لاسيما مجال التعليم الذى تمتلك فيه مصر خبرات واسعة ومتميزة.

وأضاف عبدالرزاق فى حوار خاص لـ«الشروق»، أن بلاده تتطلع إلى الدعم المصرى لها فى جميع المجالات المختلفة من أجل الوصول إلى بناء مؤسسات الدولة الصومالية، مشيرا إلى أن موقف بلاده بشأن ملف سد النهضة يشدد على أهمية مواصلة الحوار والتفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأوضح عبدالرزاق أن الحكومة الفيدرالية الصومالية تعتزم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة فى الربع الأول من العام الحالى، وإلى نص الحوار:

* العلاقات «المصرية ــ الصومالية» تتصف بخصوصية وتتمتع بعمق تاريخى وثقافى.. ما هى آفاق التعاون بين البلدين؟

ــ علاقات مصر والصومال تعود إلى عهد الفراعنة، خاصة عندما قامت الملكة حتشبسوت برحلتها التاريخية إلى «بلاد بونت» آنذاك «الصومال» حاليا، كما شهدت العلاقات فى الستينيات وما بعدها طفرات كبيرة من التفاهم والتعاون فى المحافل الإقليمية والدولية. وكانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت باستقلال بلادنا عام 1960، ولا يزال اسم الدبلوماسى المصرى الشهيد كمال الدين صلاح محفورا فى ذاكرة الشعب الصومالى والذى دفع حياته ثمنا لجهوده من أجل حصول الدولة على استقلالها والدفاع عنها والحفاظ على وحدة أراضيها.

وقدمت مصر الدعم لبلادنا عقب الاستقلال مباشرة فى شتى المجالات، لاسيما فى مجال التعليم حيث تواجدت المدارس والمُعلمون المصريون فى العاصمة مقديشيو وأقاليم الدولة، فضلا عن البعثات الأزهرية التى كانت وما تزال تؤدى دورا مهمًا فى نشر العلم والتعاليم الصحيحة للإسلام.

ولا شك أن العلاقات الثقافية بين البلدين تتميز بالعمق والعراقة، حيث وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكتوبر 2014 على زيادة عدد المنح الدراسية المُقدمة إلى الطلاب الصوماليين بالجامعات المصرية لتصبح 200 منحة جامعية سنويا، وكذلك معاملتهم معاملة الطلاب المصريين بمختلف الجامعات المصرية، وكل ذلك يصب فى إطار دعم الدولة الصومالية فى المجالات التى تمتلك فيها مصر خبرات واسعة ومتميزة.

أما عن العلاقات الاقتصادية فشهدت نموا وتطورا فى السنوات الأخيرة، بدعم إرادة سياسية قوية وسعى جاد من البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجارى ما يقرب من 88 مليون دولار خلال عام 2017 مقابل 54 مليون دولار عام 2016، ويأمل الصومال أن يستمر التعاون والعلاقات بين الشعبين راسخا وقويا مع العمل سويا لتحقيق المصالح المشتركة.

* فى مطلع ديسمبر الماضى.. عقد فى «مقديشيو» المنتدى الخامس للشراكة الدولية مع الصومال، وشاركت مصر فى أعماله ممثلة بمساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية شريف عيسى الذى التقى معكم على هامش المنتدى، فهل يرقى دور المجتمع الدولى إلى توقعاتكم؟

ــ هذا المؤتمر تطرق إلى الحديث عن جوانب متعددة وبخاصة الأوضاع السياسية، الاقتصادية، والأمنية فى الصومال، بهدف تعزيز العوامل الإيجابية والقضاء على أو تقليص العوامل السلبية، كما ناقش المشاركون فيه ما تم تحقيقه منذ انعقاد المؤتمرات والمنتديات السابقة، وكان هناك اجماع على أهمية اتخاذ خطوات فى القضايا ذات الأولوية والعمل على تذليل العقبات التى لا تزال موجودة بالفعل.

وأقر أصدقاء الصومال بالإنجازات التى حققتها القيادة السياسية الصومالية فى ظل قيادة الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو، على صعيد إعادة وتطوير وهيكلة النظام المالى للحكومة الصومالية وتنمية الدخل، وضبط الأمن، والانجازات التى حققتها قوات الأمن الصومالية فى تحرير وإعادة الاستقرار للمناطق كانت تخضع لحركة الشباب الإرهابية، كما أشاروا إلى عزمهم تقديم الدعم للقوات الصومالية وتطوير قدراتها حتى تتمكن من تحقيق الاستقرار فى المناطق التى تم تطهيرها مؤخرا من الإرهابيين.

وتشاورت خلال لقائى مع مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير شريف عيسى، حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مُستجدات الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقى، كما تم التركيز حول القضايا الثنائية وبحث سُبل التعاون بين البلدين فى شتى المجالات، ولا شك أن مشاركة مصر فى هذا المنتدى الهام تُمثل أهمية كبرى على مسار التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

* ما هو موقف بلادكم من ملف سد النهضة؟

ــ موقفنا بشأن هذا الملف مُعلن، وهو موقف «محايد»، وليس من نهج سياستنا الخارجية الانحياز لطرف بعينه، ونؤكد مجددا ضرورة مواصلة الحوار والتفاوض وعمل جميع الأطراف للوصول إلى تسوية الأزمة وحماية حقوق شعوب الدول الثلاث «مصر والسودان، وإثيوبيا» عبر الحوار والتفاوض.

* كيف ترى آفاق الانتخابات الرئاسية المقبلة فى بلادكم؟

ــ أعلنت الحكومة الفيدرالية التوصل لاتفاق مع رؤساء الأقاليم بشأن الإعداد لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية، فى ختام الاجتماع التشاورى الذى عُقد فى سبتمبر بالعاصمة «مقديشيو» بين قادة الدولة الفيدرالية بقيادة الرئيس محمد عبدالله فرماجو ورؤساء الأقاليم، وتضمن الاتفاق تعيين لجنة انتخابية على المستوى الفيدرالى بالتعاون مع لجان انتخابية لكل إقليم، والحفاظ على حصة المرأة المحددة بـ 30 % كما نص الاتفاق على أن تتولى الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم مسئولية الأمن فى الانتخابات المقبلة مع التعهد بحماية حرية التعبير بموجب الدستور المؤقت للبلاد وقانون الصحافة، ومنح وسائل الإعلام الفرصة لتقديم التقارير بحرية فى مراكز الاقتراع، وتجنب كل ما قد يعيق ممارسة المسئولية الانتخابية.

وتعتزم الحكومة الصومالية بالتعاون مع الأقاليم والمجتمع الدولى إجراء انتخابات حرة ونزيهة فى الربع الأول من العام الحالى.

* توليتم منصبكم الحالى منذ فترة زمنية قصيرة فى أعقاب صدور بيان من الخارجية الصومالية حول الأوضاع فى إثيوبيا وصف بأنه لا يعبر عن موقف حكومة الصومال الفيدرالية ما هو موقفكم من الأوضاع فى القرن الأفريقى؟ وكيف تؤثر على بلادكم؟

ــ أود التأكيد أنه تم اختيارى لهذا المنصب بناءً على خبرتى السابقة مع حكومة الصومال والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية، وإيمانا بأننى أستطيع بالمساهمة الفعالة، والدفع قٌدما لتمكين العلاقات الدبلوماسية الصومالية مع العديد من البلدان المختلفة، لاسيما دول القرن الأفريقى والعالم العربى والتى تربطنا معهم العديد من المصالح المشتركة، ومن ثم يجب أن يكون الوضع فى القرن الأفريقى أولا منطقة آمنة وخالية من النزاع والعنف، لتتمتع تلك الدول بعلاقات متعددة الأوجه تقوم على أساس الاحترام المتبادل وفقًا لميثاق مفوضية الاتحاد الأفريقى.

* كيف تنظر الحكومة الصومالية إلى التطورات على الساحتين العربية والأفريقية؟ وما الذى ينتظره الصومال لاستعادة الاستقرار فى مختلف ربوعه؟

ــ موقف الصومال مُحايد بالدرجة الأولى كما أشارت سابقا سواء فيما يتعلق بما يجرى على الساحتين العربية والأفريقية، وهناك تطورات إقليمية تشهدها منطقة القرن الإفريقى منذ يوليو عام 2018، ومن ثم هناك آمال حول مستقبل مُغاير عما شهدته دول المنطقة خلال العقود الماضية من خلال رغبة إقليمية فى تحقيق التعاون فى جميع المجالات، والعمل على تجاوز ما تواجه المنطقة من تحديات وعقبات، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًّا على مستقبل القرن الأفريقى خلال المرحلة المقبلة، ويرحب الصومال دائما بالتغييرات السلمية التى تؤدى إلى التكامل والتعاون والتنمية، مع احترام سيادة الدول والتعايش السلمى معها.

وفى الوقت الراهن أصبحنا أمام مرحلة جديدة تشهد فيها المنطقة تحولات استراتيجية بدت مبشرة لتأسيس حقبة زمنية جديدة تتسم بالمزيد من التفاعل والاندماج بين دول القرن الإفريقى فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث أصبحت أكثر جذبًا للعديد من القوى الدولية الراغبة فى بسط النفوذ والهيمنة، وأكثر انفتاحًا على الاستثمارات الأجنبية.

كما أن الموقع الجغرافى لتلك المنطقة والتى تتميز بإطلالتها على البحر الأحمر والخليج العربى وخليج عدن والمحيط الهندى جعلها تحظى بأهمية استراتيجية كبرى على الصعيدين الإقليمى والدولى، ومن الممكن تسخيرها من أجل تعزيز التكامل وخلق عصر جديد من التنمية والاستقرار فى القرن الإفريقى، ويتطلع الصومال إلى دعم الدول العربية والأفريقية بالوقوف حتى تعود من جديد وتؤدى دورها فى المنطقة.

* كنت مرشحا للرئاسة فى الصومال فى الانتخابات الماضية منذ أكثر من ثلاث سنوات.. كيف يمكن للصومال أن يخرج من الدائرة التى أحاطت به على مدار ثلاثة عقود فى أعقاب سقوط نظام سياد برى؟

ــ يُمكن للصومال أن يخرج من تبعات الدمار التى عانى منها فى العقود الماضية عبر بناء ثقة الشعب الصومالى وتقوية ترابطه، وتجنب كل ما يسبب الفرقة والنزاع فيما بينه، سواء كان ذلك لمصالح خارجية أو على أساس التفرقة، عندها يُمكننا هزيمة الإرهاب الذى أصبح عائقًا فى طريق استقرار الدولة وتنميتها.

* ترددت أنباء فى وسائل الإعلام عن قرب إقدام الصومال على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.. ما صحة هذه الأنباء؟

ــ لم أسمع بذلك.