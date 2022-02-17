إقبال محدود على الاستشارة الوطنية إلكترونيا في تونس بعد شهر من إطلاقها



شارك حوالي 195 الف شخص في الاستشارة الوطنية إلكترونيا حتى ظهر اليوم الخميس في أول تجربة بتونس قبل استفتاء الشعب على الإصلاحات السياسية.

وأطلقت الاستشارة بطلب من الرئيس قيس سعيد رسميا منذ منتصف يناير الماضي بعد أسبوعين من التجربة في نفس الشهر في دور الشباب، ومن بين المقبلين على الاستشارة على منصة إلكترونية تشرف عليها وزارة تكنولوجيات الاتصال حوالي 145 ألفا من الذكور.

والهدف من الاستشارة كما ذكر الرئيس سعيد معرفة اتجاهات الرأي العام في ست محاور تشمل الشأن السياسي والانتخابي، والتعليم والثقافة، والصحة والاقتصاد والتنمية المستدامة.

وتشير الأعداد حتى اليوم الخميس إلى إقبال محدود على الاستشارة من بين حوالي 11.5 مليون نسمة، في ظل دعوات من المعارضة إلى مقاطعتها، ردا على التدابير الاستثنائية المعلنة من قبل الرئيس وتعطيله أعمال البرلمان والدستور وهيئات أخرى دستورية.