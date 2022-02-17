ذكر مصدر دبلوماسي لوكالة ويترز، أن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سجلوا عدة وقائع قصف على طول خط التماس بين الانفصالين المدعومين من روسيا والقوات الحكومية في شرق أوكرانيا، اليوم الخميس.

وقال الانفصاليون، في وقت سابق إن قوات كييف قصفت أراضيهم بقذائف المورتر، ما أدى إلى تصعيد التوتر وسط مواجهة بين روسيا والغرب، فيما اتهمت الحكومة الأوكرانية بدورها المتمردين باستخدام المدفعية، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

كما أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية قصفت قرية في منطقة لوغانسك شرقي البلاد.

وفي السياق، أعلنت موسكو، اليوم الخميس، أنها تواصل انسحابها العسكري مع انطلاق قطار للجيش يحمل تجهيزات من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا وحيث كانت تنشر قوات عززت المخاوف من اجتياح روسي لهذا البلد المجاور.

وأفادت وزارة الدفاع وكالات الأنباء الروسية أن "وحدات منطقة الجنوب الفدرالية التي أنهت مشاركتها في مناورات تكتيكية في قواعد شبه جزيرة القرم، هي بصدد العودة إلى قواعدها عبر السكك الحديد"، فيما عرض التلفزيون مشاهد تظهر قطارا محملا بشاحنات عسكرية يعبر الجسر الذي يربط القرم بالبر الروسي.

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن نحو 20 سفينة حربية بدأت تدريبات في بحر قزوين، اليوم الخميس، في إطار مناورات عسكرية أوسع تشمل معظم قواتها البرية والبحرية.

ويحظى النشاط العسكري الروسي باهتمام عالمي وسط مواجهة بين موسكو والغرب بشأن تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وحشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدود جارتها، لكنها تنفي التخطيط لشن هجوم.