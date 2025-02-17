الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية عن أهمية المشاركة الانتخابية في المنصورة

نظّمت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، ندوة تثقيفية بمقر نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة، بهدف نشر الوعي والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية من خلال الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

ويعد هذا الدور أحد الأدوار الأصيلة للهيئة، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، حيث تحرص على أدائه عبر مختلف القنوات والمحافل والأنشطة، لضمان إيصال رسالتها إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، بمختلف ثقافاتهم وفئاتهم العمرية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان لها، عن إقامة الندوة بحضور المستشار محمود عبد الواحد، عضو مجلس الإدارة، والمستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي، والمستشارين شادي رياض وشريف صديق، نواب مدير الجهاز التنفيذي.

وأوضح البيان أن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، قدّم خلال الندوة عرضًا تقديميًا تناول فيه نشأة الهيئة وتشكيلها وطبيعة عملها، بالإضافة إلى آليات إدارتها للانتخابات والاستفتاءات، سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالنسبة للمصريين في الخارج. كما استعرض الاستحقاقات الدستورية التي نظّمتها الهيئة منذ إنشائها.

وأضاف البيان أن المستشار شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي، قدّم محاكاة تفاعلية بمشاركة أحد الحاضرين، بهدف تبسيط مفهوم الثقافة الانتخابية، وشرح دور الهيئة خلال الاستحقاقات المختلفة، ووسائل التواصل معها، وآليات الاستعلام عن اللجان الانتخابية.

وحرص فريق العمل على تلقي أسئلة واستفسارات المشاركين في الندوة والإجابة عليها، والتفاعل معهم خلال المناقشات حول دور الهيئة في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، مع التأكيد على أن الاقتراع حق وواجب وطني، وركيزة أساسية في العملية الديمقراطية، لما له من دور في تعزيز استقرار الدولة وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.