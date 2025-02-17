ميانمار تحرر 1000 عامل من مراكز احتيال إلكتروني مع توسيع حملة إجراءات صارمة

قالت الحكومة العسكرية في ميانمار، إنها مستعدة لتسليم نحو 1000 من الأجانب تم تحريرهم من مراكز احتيال إلكتروني قرب الحدود التايلاندية، وتعهدت السلطات بتكثيف حملة إجراءات صارمة ضد جماعات إجرامية عبر الحدود.

وأفاد "مجلس إدارة الدولة" الحاكم في ميانمار، في بيان اليوم الاثنين، بأنه تم تحرير نحو 1030 مواطنا أجنبيا من مراكز احتيال إلكتروني خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وبأن السلطات أعادت بالفعل 61 منهم إلى بلدانهم الأصلية، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضاف المجلس، أنه سيتم إعادة البقية إلى بلدانهم بعد التحقق من بياناتهم الشخصية.

ووفقا لوزارة الإعلام في ميانمار، فإن ضحايا مراكز الاحتيال هم في الغالب من دول آسيوية مثل الصين والهند، بينما جاء آخرون من شرق أفريقيا.

وشنت الحكومة العسكرية في ميانمار عملية عسكرية لمكافحة مراكز الاحتيال الإلكتروني تحت ضغط من الجارتين تايلاند والصين، بعد أن سلطت عملية تهريب حظيت بتغطية إعلامية واسعة لممثل صيني الضوء على الأنشطة الإجرامية عبر الحدود التايلاندية.