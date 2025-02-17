رئيس وزراء اليابان يتعهد بحل قضية المختطفين بكوريا الشمالية في أقرب وقت

قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، اليوم الاثنين، إن حكومته ستتخذ جميع الخطوات الممكنة لإعادة المختطفين اليابانيين لدى كوريا الشمالية إلى أرض الوطن، في أقرب وقت ممكن.

ونقلت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية عن إيشيبا، قوله في اجتماع لإحدى لجان البرلمان، إن وفاة أكيهيرو أريموتو والد كيكو - وهي المرأة اليابانية التي تم خطفها ونقلها إلى كوريا الشمالية في ثمانينيات القرن الماضي - هو أمر مؤسف للغاية.

وأفاد بأنه حال قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزيارة اليابان، فسوف يجتمع مع أسر المختطفين في كوريا الشمالية.

كان ترامب التقى بأسر المختطفين، والمختطفين السابقين، خلال زيارته لليابان خلال عامي 2017 و2019، أثناء فترة ولايته الأولى.

وقال إيشيبا، إن من الضروري أن يثير ترامب قضية المختطفين مرارا مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، ولكنه أضاف أن حكومته عازمة على حل القضية بمفردها، بدون الاعتماد على الولايات المتحدة.