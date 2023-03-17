ما هي صفقة الحبوب الأوكرانية وما الفائدة التي حققتها؟

وقد تسبب ذلك في تهديد الإمدادات الغذائية، لاسيما في دول الشرق الأوسط وإفريقيا التي تعتمد بشكل كبير على الحبوب الأوكرانية. وتقول الأمم المتحدة إن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت في هذه المناطق بمعدل 30 في المئة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن 44 مليونا في 38 دولة يواجهون "مستويات طارئة من الجوع".

يقول ريتشارد غاون، من فريق الأزمات الدولي الذي يعمل على منع الصراع: "كان مسؤولو الأمم المتحدة يشعرون بالقلق إزاء القرن الإفريقي، حيث كان الجفاف يدفع البلدان بالفعل نحو المجاعة، ونقص الحبوب جعل الأمور تزداد سوءا".

هل سيجري تمديد صفقة الحبوب؟

من المفترض أن يجري تمديد الصفقة لمدة 120 يومًا في كل مرة، ومن المقرر أن يكون التجديد التالي في 18 مارس ومع ذلك، تعرض روسيا تمديدها لمدة 60 يومًا فقط؛ إذ تريد أن يتمكن المنتجون الروس من تصدير المزيد من المواد الغذائية والأسمدة إلى بقية العالم، لكنها تقول إن العقوبات الغربية تعني أنهم لا يستطيعون ذلك.

لا توجد عقوبات غربية محددة على الصادرات الزراعية الروسية، لكن موسكو تقول إن القيود الأخرى المفروضة عليها، تجعل البنوك الدولية وشركات التأمين ومسئولي الشحن تُحجم عن التعامل مع مُصدريها.

تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، بحصة 19 في المئة من السوق العالمية. وقد زادت صادراتها من القمح خلال العام الماضي، وفقا لشركة سوفكون للاستشارات الزراعية.