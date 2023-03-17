يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على فريق شباب بلوزداد الجزائري في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية الجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تشهد مواجهة أخرى بين المريخ السوداني وضيفه الترجي التونسي على ملعب شهداء بنينا في ليبيا، في الثالثة من عصر اليوم.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة اليوم بدافع الثأر من خسارته في الجولة الأولى أمام شباب بلوزداد على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ودافع إحياء آماله في التأهل للدور ربع النهائي من البطولة بعد البداية المتعثرة لدور المجموعات.

وتحمل الفرق الأربعة حظوظا جيدة من أجل اقتناص تذكرتي الصعود للدور المقبل عن تلك المجموعة، حيث يتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام شباب بلوزداد، صاحب المركز الثاني، في حين يوجد الزمالك، الفائز بالمسابقة 5 مرات، في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على المريخ، صاحب المركز الأخير، الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.

ويأمل الزمالك استكمال انتفاضته وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد الفوز في الجولة الماضية أمام الترجي بنتيجة 3-1 على ملعب برج العرب.

بينما يطمح شباب بلوزداد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتكرار التفوق على الزمالك والوصول للنقطة التاسعة، التي قد تضمن تأهله حال فوز الترجي على المريخ.

وقد يصعد بلوزداد لدور الثمانية رسميا في المسابقة، التي يبحث عن لقبه الأول بها، حال فوزه على الزمالك وتعثر المريخ أمام الترجي، بينما تعني خسارة الزمالك خروجه رسميًا من المسابقة التي يحلم باستعادة لقبها الغائب عنه منذ 21 عاما.

وفي حال فوز الزمالك، فسوف تنتعش آمال الفريق الأبيض كثيرا في مواصلة مشواره بالمسابقة، حيث سيكون بحاجة للفوز على المريخ في مباراته الأخيرة بالمجموعة للصعود رسميا دون انتظار نتيجة مباراة الترجي وبلوزداد، أما في حال تعادل الفريقين، فسوف يتأجل حسم التأهل إلى الجولة السادسة الأخيرة.

ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي، بسبب الإصابة، فيما تشهد قائمة المباراة عودة محمود حمدي الونش بعد تعافيه تمامًا من الإصابة والمشاركة في المباراة الماضية للفريق في الدوري.

ورفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك عودة محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك، والتمسك باستمرار مشاركة محمد صبحي.

ويدرس فيريرا إجراء تغيير وحيد على تشكيل الزمالك في المباريات الأخيرة، يتمثل في الدفع بعمرو السيسي في وسط الملعب بدلا من محمد أشرف روقا.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد صبحي في حراسة المرمى، أمامه رباعي في خط الدفاع حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش وأحمد فتوح، وفي الوسط نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي وسيف فاروق جعفر، خلف ثلاثي الهجوم أحمد مصطفى زيزو، مصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، يطمع الترجي في الفوز على المريخ للصعود رسميا للدور القادم قبل خوض مباراته الأخيرة في المجموعة أمام ضيفه شباب بلوزداد.

ويسعى الترجي لمصالحة جماهيره التي شعرت بالصدمة عقب خسارة الفريق التونسي القاسية 1-3 أمام مضيفه الزمالك في الجولة الماضية، كما يأمل في تأكيد تفوقه على المريخ، بعدما سبق أن تغلب عليه 1-0 بتونس في الجولة الافتتاحية للمجموعة.

من جهته، يخوض المريخ المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز إذا أراد التشبث بآمال الاستمرار في البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

ويسعى المريخ لتحقيق الفوز على ملعبه في ليبيا على حساب الترجي للوصول للنقطة السابعة، بينما قد يضمن الترجي الصعود حال تحقيق الفوز والوصول للنقطة 12 مع فوز أو تعادل بلوزداد أمام الزمالك.