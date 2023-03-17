أوكرانيا تشيد بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال بوتين وتصفها بالتاريخية

أشادت القيادة الأوكرانية، بمذكرتي اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضته لحقوق الأطفال ووصفت التحرك بـ "التاريخي".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرتي اعتقال لبوتين وماريا لفوفا بيلوفا لـ"جرائم حرب مشتبه بارتكابها في أوكرانيا تشمل ترحيلا قسريا لأطفال أوكرانيين إلى روسيا".

وقال رئيس المكتب الرئاسي في كييف، أندريه يرماك، على حسابه بمنصة تليجرام إن "هذا يعني أنه بالإمكان اعتقالهما على أراضي الدول الموقعة على نظام روما الأساسي"، في إشارة إلى القانون المؤسس للمحكمة.

ولم توقع أوكرانيا على نظام روما الأساسي، لكنها تعترف بالمحكمة، وتتعاون مع تحقيقاتها التي تجرى في البلاد.

وأشاد المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين بالقرار باعتباره رسالة إلى العالم بأن "النظام الروسي" إجرامي، قائلا: "قادة العالم سيفكرون الآن ثلاث مرات قبل أن يتصافحوا معه (بوتين) أو أن يجلسوا معه على طاولة المفاوضات".

وشكر كوستين، المدعي العام للمحكمة، كريم خان، على هذا التحرك. وقال إن مكتب الادعاء العام الأوكراني سلم بالفعل أكثر من ألف وثيقة من نتائج التحقيقات إلى لاهاي.

ووفقا لها، تم توثيق "اختطاف" أكثر من 16 ألف طفل من المناطق الأوكرانية في دونيتسك ولوجانسك وخاركيف وخيرسون. ونجحت كييف حتى الآن في إعادة 308 أطفال.