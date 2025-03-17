مسئولة أوروبية تقترح المضي قدما في رفع العقوبات عن سوريا

دعت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى المضي قدما في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، منذ عهد النظام السابق.

وقالت كالاس، في تصريح للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الاثنين، إن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يقدم المزيد من الدعم لسوريا وذلك بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، نحن نعمل على تعزيز الجهود لرفع العقوبات"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأشارت المسئولة الأوروبية إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون اليوم الاثنين، آخر التطورات في سوريا وأحداث العنف التي حصلت يوم 6 مارس الجاري في الساحل السوري.

وفي هذا السياق، أعربت كالاس عن بالغ قلقها إزاء ما حصل في الساحل السوري من أحداث عنف بين قوات الأمن وعناصر تابعة للنظام السوري السابق.

وفي 6 مارس الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لعناصر تابعة للنظام السابق ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة لتلك العناصر، تخللتها اشتباكات عنيفة، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل.

يذكر أن العاصمة البلجيكية بروكسل ستشهد في وقت لاحق من اليوم، مؤتمراً للمانحين من أجل سوريا.