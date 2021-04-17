تونس: تطعيم 203 آلاف و854 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى أمس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، 203 آلاف و854 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم الـ35 من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة -بحسب بيان على الصفحة الرسمية- أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الجمعة بالجرعة الأولى بلغ 12 ألفا و222 شخصا، في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 17 ألفا و89 شخصا.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس مليونا و136 ألفا و41 شخصا.

وجددت وزارة الصحة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس".