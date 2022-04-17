رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير النقل سبل تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية

استقبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني بقصر الشيخ علي بن عبدالله مساء اليوم، الفريق المهندس كامل عبدالهادي الوزير، وزير النقل والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء الأحد، جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والسُّبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها.



وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع وزير النقل مع نظيره القطري جاسم بن سيف السليطي، واستعرض الاجتماع أوجه التعاون بين البلدين في مجالات النقل والمواصلات والموانئ، والسبل الكفيلة بتعزيزها.



واطلع وزير النقل، خلال الاجتماع على عرض عن خطة النقل الشاملة لدولة قطر( 2022 - 2050).



وزار الوزيران كلًا من مشروع مترو الدوحة، ومحطة حافلات منطقة السودان، واطلعا خلال الزيارة على العمليات التشغيلية في محطات المترو، واستمعا إلى شرح عن مكونات محطة حافلات منطقة السودان والخطة التشغيلية للحافلات الكهربائية.