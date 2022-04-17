 السباعية للإنشاد الديني في معرض فيصل العاشر للكتاب - بوابة الشروق
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السباعية للإنشاد الديني في معرض فيصل العاشر للكتاب

أسماء سعد
نشر في: الأحد 17 أبريل 2022 - 3:36 ص | آخر تحديث: الأحد 17 أبريل 2022 - 3:36 ص

في إطار النشاط الفني لمعرض فيصل العاشر للكتاب والذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي في الفترة من ١١ حتى ٢١ رمضان بأرض هيئة الكتاب بشارع فيصل، شاركت مساء أمس السبت السباعية للإنشاد الديني التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما شارك كورال ليالي الشمس التابع لفرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي إطار النشاط الخاص بالطفل شاركت كاتبة الأطفال نجلاء علام بالحكي مع رحاب جمال الدين ومنى حسين ، كما شارك المركز القومي لثقافة الطفل بفقرة الأراجوز، بالإضافة إلى الورش الفنية للأطفال ورشة أورجامي وورشة تيجان وورشة الفنون التشكيلية.

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