صور بالقمر الصناعي تظهر حجم الدمار في الخرطوم بسبب الاقتتال العسكري

نشرت وكالة رويترز صورا من القمر الصناعي توضح حجم الدمار الذي لحق بالعاصمة السودانية الخرطوم جراء الاشتباكات الجارية حالية في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وتعيش الخرطوم حاليا، على وقع اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.



وفي وقت سابق من اليوم، قالت نقابة الأطباء في السودان، إن 97 مدنيا على الأقل قتلوا، وأصيب مئات آخرون منذ اندلاع الاشتباكات في السودان.



وجاء في بيان للنقابة، أن "ما لا يقل عن 97 شخصا قتلوا منذ اندلاع الاشتباكات في البلاد يوم السبت"، موضحا أن الحصيلة لا تشمل كل القتلى إذ أن الكثير منهم لم ينقلوا إلى المستشفيات بسبب صعوبات التنقل.



كما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في تنويه عاجل، سقوط "دانة" طائشة في مستشفى بشائر الجامعي جنوب الخرطوم، وقد خلقت حالة من الرعب والفزع للمرضى والكوادر الطبية العاملة.



وأضافت: "نحمد الله بأن جميع المرضى والكوادر الصحية بخير وصحة تامة، ونؤكد أن للمستشفيات حرمتها وقدسيتها المنصوص عليها في الأعراف والقيم الإنسانية. نعيد مناشدتنا لكل القوات بضرورة وضع السلاح جانباً واللجوء للحلول السلمية وتجنيب البلاد خطر الانقسام والدمار".