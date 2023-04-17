السفيرة الأمريكية في روسيا تزور مراسل وول ستريت جورنال في سجنه

قالت السفيرة الأمريكية لدى روسيا، لين تريسي، اليوم الإثنين، إنها زارت لأول مرة إيفان جيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الذي تتهمه موسكو بالتجسس، في السجن ووجدته في حالة معنوية جيدة.



وأضافت تريسي في تصريح مقتضب باللغة الروسية على تيليجرام "هذه هي المرة الأولى التي أُتيح لنا فيها إمكانية الوصول القنصلي إلى إيفان منذ اعتقاله ظلما قبل أكثر من أسبوعين. حالته المعنوية جيدة ورابط الجأش. نكرر دعوتنا للإفراج عن إيفان على الفور".



واعتُقل جيرشكوفيتش الشهر الماضي في مدينة يكاترينبرج بمنطقة الأورال. ورفضت صحيفته وواشنطن اتهام التجسس الذي تصل عقوبته إلى السجن 20 عاما، بحسب وكالة رويترز.



ولم تذكر تريسي المدة التي قضتها مع المراسل في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في ليفورتوفو بموسكو. وجرت الزيارة عشية جلسة استماع لمحكمة من المقرر أن تنظر استئناف جيرشكوفيتش ضد احتجازه.



واتهم جهاز الأمن الاتحادي الروسي جيرشكوفيتش بجمع معلومات سرية عن شركة دفاع روسية تعتبر من أسرار الدولة.



ويقول الكرملين إنه ضُبط "متلبسا"، لكنه لم ينشر أي دليل لدعم ادعائه.